'Hermanos' encaminhados

20/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Jair Ventura comandou arrancada do Glorioso para conquistar vaga à Copa Libertadores 2017 Foto: Divulgação

O atacante Carlos Auzqui, do Estudiantes de La Plata, da Argentina, pode reforçar o Glorioso na próxima temporada. A informação foi confirmada pela diretoria do clube após o início das negociações entre os empresários do atleta e dirigentes. Além do atacante, outro “hermano” é esperado para ser a cereja do bola na próxima temporada: Montillo.



O atacante argentino, de 25 anos, já comentou sobre o assunto nas redes sociais e se disse motivado para defender o Alvinegro na Libertadores. Auzqui marcou quatro gols na atual temporada.

Em relação ao meia Montillo, o empresário Sérgio Irigoitia confirmou que ainda há uma diferença nos valores pedidos e oferecidos e,por conta disso, vem atrasando a divulgação do acordo definitivo entre o jogador e o clube carioca.

Sobre as dispensas, é quase certo que Juan Salgueiro, Lizio e Gervázio Nuñez não seguirão em General Severiano. Quem também pode deixar o clube é o atacante Luiz Henrique, que já foi apontado como maior promessa do clube, mas acabou perdendo espaço com a saída de Ricardo Gomes e quase não foi utilizado por Jair Ventura.

‘Dia do fico’ - O técnico Jair Ventura assinou, ontem, o novo contrato com o clube de General Severiano. O novo vínculo vale até o fim de 2018. Após receber sondagens do Corinthians, Ventura havia feito um acordo verbal com o clube carioca. Com novo vínculo de dois anos, o jovem treinador confirmou sua palavra.