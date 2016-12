'Jogo das estrelas' em SG

19/12/2016 às 11:30h Enviado por: Samuel Castro

O evento contou com jogadores conhecidos, como Jucilei, que atualmente está atuando na China. José Aldo também participou Foto: Filipe Aguiar

Por Cyntia Fonseca

Tradicional evento beneficente todo final de ano no Jardim Catarina, em São Gonçalo, o “Jogo das Estrelas” teve sucesso de público, ontem, em sua terceira edição.



A partida, que teve início às 11h no estádio “Catarinão”, do Gonçalense FC, aconteceu sob um sol de rachar e contou com a presença de grandes nomes do futebol nacional, como Jucilei Silva, do Shandong Luneng (China); Thalles, do Vasco; Diego, do Ceará; Robert, do Fluminense; Rodrigão, do Náutico, além do campeão do UFC José Aldo, que também abraçou a iniciativa e mostrou suas habilidades em campo.

Cerca de 500 pessoas estiveram presentes para prestigiar a partida que terminou empatada em 3 a 3. Quem começou ganhando foi o time dos amigos de Jucilei, com dois gols de Thalles e um de Diego, mas o empate logo veio pelos pés do time dos amigos de Anderson Águia.

Com entrada de um quilo de alimento não perecível, a organização conseguiu arrecadar aproximadamente meia tonelada de alimentos, além de 200 cestas básicas.

“É o segundo ano que participo. Foi muito bem organizado, bem melhor, inclusive, que no ano passado. A expectativa é de a cada ano crescer mais ainda”, comentou Jucilei Silva.

Os alimentos arrecadados serão doados para famílias carentes da Comunidade do Pica-Pau, no próprio bairro.