Dois novos atacantes são citados nos bastidores de Gal. Severiano

19/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Hyuri, do Atlético-MG, é uma nova opção para vaga de Neílton Foto: Divulgação

Além dos reforços já anunciados, o Botafogo ganha forma com um novo elenco também com jogadores em negociação ou empréstimos para a próxima temporada. Uma novidade na lista da diretoria é o atacante Hyuri, atualmente do Atlético-MG, mas que já atuou pelo Glorioso.

Segundo a comissão técnica, Hyuri é mais uma opção de velocidade para a posição de Neilton, cuja permanência se torna cada dia mais improvável. Apesar de ainda não haver definição sobre a contratação do atacante, o time mineiro já apresentou Hyuri como negociável, e ele já foi tema de conversa recente entre as diretorias. O mais provável, a princípio, é o empréstimo.

Para o comando de ataque, o nome que rola nos bastidores é o de William Pottker, destaque da Ponte Preta na temporada deste ano do Brasileirão. Contatos iniciais para compra de direitos do atleta já foram feitos, mas a diretoria alvinegra aguarda para acertar mais alguns detalhes.

Se concluída a negociação de Pottker, o Botafogo terá a expectativa de reviver os 25 gols marcados pela dupla Pottker e Roger na Ponte Preta.