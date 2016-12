Solidarismo ‘invade’ SG

17/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Diogo ( camisa azul) ao lado do amigo ‘Robgol’: dupla organiza todo ano a ‘pelada’ solidária Foto: Divulgação

Mais uma confraternização solidária será realizada em São Gonçalo. Dessa vez no campo do Gradim, às margens da BR-101. Amanhã, às 14h, Amigos de Diogo X Família Ribeiro receberão convidados de diversos pontos da cidade para mais um jogo beneficente, no qual a entrada será um quilo de alimento não perecível. Todos os donativos serão doados para a Instituição de Cadeirantes com espinha bífida, que na Rua Sá Carvalho, Brasilândia.



Um dos responsáveis pelo evento, o meia Diego Oliveira, de 34 anos, que disputou este ano a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Brasil de Pelotas, conta que todo ano se reúne com seu amigo de infância, Robson Thomaz, o “Robgol”, para realizar a confraternização e, de quebra, ajudar pessoas carentes. “Todo fim de ano que chego em São Gonçalo para passar minhas férias, nos reunimos para fazer algo que venha abençoar vidas. Tenho que certeza que a desse ano será mais uma linda festa. Nosso maior orgulho é juntar parentes, amigos de infância e de trabalho para nos alegramos juntos. Não tem dinheiro que cubra esta emoção”, contou Diogo.

Trajetória - Nascido na Brasilândia, Diogo Ribeiro Oliveira iniciou sua carreira no São Cristóvão em 2002, passando por Fluminense, Canto do Rio, Ceará, Criciúma, Joinville, Juventude e Brasil de Pelotas. Este último clube, inclusive, Diogo teve ótimo rendimento, que lhe rendeu um contrato com o Paysandu para a próxima temporada.