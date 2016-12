Torres: 'desafio aceito'

16/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Marcelo Teixeira e Alexandre Torres: trabalho em conjunto no futebol na gestão de Pedro Abad Foto: Divulgação

O presidente tricolor eleito, Pedro Abad, acompanhado do gerente geral da base, Marcelo Teixeira, apresentou, ontem à tarde, no Salão Nobre das Laranjeiras, o novo gerente de futebol do clube, Alexandre Torres. Na coletiva, o novo dirigente afirmou estar pronto para o desafio graças a sua identificação com o clube e atuação profissional em diversas áreas do esporte, de jogador a observador técnico, passando pela experiência de agenciar jogadores, função que pretende não exerce mais.



“Já trabalhei nessa função em um clube de menor porte. Acho que fui bem sucedido. Já exerci várias funções no futebol e tenho conhecimento para lidar com os jogadores. Sempre tive liderança como jogador e auxiliar, conheço de tática, sei lidar com o trabalho do treinador. Quanto à avaliação de jogadores, é algo que tenho feito nos últimos anos. Espero que traga benefícios para o clube”, comentou Torres.

O filho do “Capita” integrará a nova equipe de futebol montada por Abad, composta por Fernando Veiga e Marcelo Teixeira. O novo mandatário, que tomará posse no próximo dia 20, ainda pretende anunciar outros nomes para compor o departamento.

Seu último trabalho foi na função de olheiro do Manchester United. Foi nessa função, inclusive, que conheceu Teixeira. Os dois dividirão a função de comandar o profissional e a base, tudo para dar a melhor condição de trabalho ao técnico Abel Braga.

Assim, a confirmação da dupla à frente do futebol do Flu deixou claro como será a gestão do Tricolor a partir de 2017.