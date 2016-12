Clube define quem sai e quem entra no elenco

16/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O meia Alan Patrick foi o primeiro a deixar o Rubro-Negro Foto: Divulgação

Assim como a tradicional busca por reforços no fim da temporada, a lista de dispensa também é conhecida. Sendo assim, a diretoria do Rubro-Negro define os nomes de jogadores que não fazem parte dos planos do clube para 2017 como, por exemplo, atletas que têm contrato até o fim do ano e não terão renovações ou podem ser negociados.



Um dos nomes, inclusive, já se despediu. Trata-se do meia Alan Patrick que retornou ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube da Gávea até demonstrou interesse na permanência do atleta, mas os ucranianos não pretendem mais emprestá-lo. Chiquinho é outro que tem vínculo até o final de 2016, mas o Fla não renovará com o ala. A equipe carioca, inclusive, contratou o lateral-esquerdo Trauco, da seleção peruana.

Na defesa, Paulo Victor está insatisfeito com a condição de reserva. Em recentes entrevistas, o jogador deu a entender que pode buscar novos ares na próxima temporada por conta disso. Quanto ao setor ofensivo, as situações de Emerson Sheik e Fernandinho seguem indefinidas. O veterano foi pouco aproveitado pelo técnico Zé Ricardo, enquanto o segundo pertence ao Grêmio, que dificilmente prorrogará o empréstimo ao Rubro-Negro. Já Marcelo Cirino deverá mesmo ser envolvido em alguma negociação.