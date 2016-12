‘Jogo das Estrelas’ agita J. Catarina no domingo

15/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Na edição passada, Jucilei (rosa) e Ibson (azul) participaram Foto: Divulgação

Uma partida com grandes nomes do esporte nacional em prol de uma causa solidária. É esse o objetivo do “Jogo das Estrelas”, que chega à 3ª edição, no Jardim Catarina, em São Gonçalo, neste domingo (18). O evento está marcado para começar a partir das 9h, no estádio “Catarinão”, do Gonçalense FC. Entre os atletas confirmados no duelo, estão: Edinho, José Aldo (MMA), Rafael Carioca, Jucilei, Luiz Alberto, Pará e muito mais. A festa, organizada pelo “Grupo das Estrelas, ainda vai contar com atrações musicais. A entrada é um quilo de alimento não perecível. A expectativa da organização é arrecadar sete toneladas de comida, que serão distribuídas para famílias da Comunidade do Pica-Pau, no mesmo bairro.

O “Catarinão” fica na Rua Domício da Gama, 1.665.