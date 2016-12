Com pinta Alvinegra

15/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O estádio Nilton Santos voltará a ser utilizado pelo Glorioso a partir do ano que vem Foto: Divulgação

Após retornar ao estádio Nilton Santos, o “Engenhão”, o Glorioso quer deixar o local com sua cara. Depois dos Jogos Olímpicos, o clube de General Severiano agora pode fazer mudanças estáveis. A principal delas é a pintura das arquibancadas nas cores preto e branco. As cadeiras azuis também ganharão as cores alvinegras.



A diretoria do Glorioso concedeu entrevista coletiva, ontem à tarde, em General Severiano, para anunciar as novidades, além de algumas mudanças em seu programa de Sócio Torcedor. A ideia do clube é que as decisões aumentem a adesão de torcedores.

A pintura das arquibancadas do Nilton Santos nas cores alvinegras, inclusive, é uma promessa de campanha do presidente Carlos Eduardo Pereira. O mandatário acredita que, já na disputa do Campeonato Carioca, no dia 28 de janeiro, o estádio esteja de cara nova.

Porém as novidades não estão restritas às arquibancadas. Os vestiários e a área externa serão customizados e receberão mais detalhes referentes ao Glorioso. O restante das mudanças serão anunciadas pelo clube até o final desta semana.

De saída - Contratado para substituir o goleiro Jefferson, lesionado, o goleiro Sidão deu mais um passo para vestir a camisa do São Paulo. Aos 34 anos, o arqueiro passou por exames médicos feitos na capital paulista e foi aprovado, ficando livre para assinar contrato com o Tricolor Paulista. De férias, assim como todo o elenco alvinegro, Sidão será liberado somente no dia 4 de janeiro para assinatura do novo vínculo e seguirá para pré-temporada nos Estados Unidos, onde o São Paulo disputará o torneio internacional “Florida Cup”.

Já o elenco do Glorioso fará exames médicos e, entre os dias 16 e 25 de janeiro, vai fazer uma pré-temporada na cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo.