Sábado com atividades físicas gratuitas em Niterói

14/12/2016 às 19:25h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Divulgação

Esporte, lazer e a possibilidade de experimentar novas experiências. Esses foram alguns dos ingredientes usados na receita de sucesso do 'Projeto Motivação', da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), ao longo dos últimos anos. Com aulões gratuitos de diversas modalidades em vários pontos da cidade, o projeto mobilizou centenas de pessoas em suas edições e caminha para mais um sábado de sucesso: neste dia 17, o 'Motivação' de dezembro promete seguir agitando a cidade.





"O Motivação surgiu para estreitar o laço entre a população e os esportes e, assim, tivemos um ano muito positivo. Todas as edições receberam bastante alunos e a nossa expectativa é repetir isso neste sábado", destacou Wagner Cortez, coordenador do projeto, que ainda destacou que neste mês a data foi antecipada - já que o evento acontece sempre no último domingo de cada mês - por conta das festas de Natal e Ano Novo.





Nas edições anteriores, o Motivação reuniu, em média, 35 pessoas em cada ponto de atividade. O yoga no Parque da Cidade e a capoeira no MAC são alguns dos sucessos de público. Ao longo do ano, o Motivação também contou com novidades como aulões de atletic ballet e boxe francês, além da parceria com alunos da Universo que garantiu aferição de pressão arterial e cálculo do IMC em alguns pontos do projeto.





A programação do projeto conta com a caminhada ecológica, às 8h e o yoga, às 9h, no Parque da Cidade; aulão de Skate, às 9h no Skatepark em São Francisco; dança, às 9h no Horto do Barreto; capoeira e boxe francês, às 9h no Museu de Arte Contemporânea (MAC) e ginástica, às 9h, e futsal, às 10h na praça do Largo da Batalha. "Contamos com a participação de todos nesta última edição de 2016 e projetamos um ano novo de realizações: com ainda mais modalidades esportivas em novos pontos da cidade", projetou Cortez.





Serviço:

Data: 17 de dezembro de 2016

Horário: 08h às 12h

Locais: Parque da Cidade, Skatepark Carlos Alberto Parizzi, Horto do Barreto, MAC e Largo da Batalha.

Modalidades: Caminhada, yoga, skate, dança, capoeira, boxe francês, ginástica e dança.

Previsão do tempo: Sol com muitas nuvens. Mín.: 20°C e Máx.: 26° C.