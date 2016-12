Tricolor de Niterói que ofendeu colorado acaba ameaçado

12/12/2016 às 18:56h Enviado por: Rennan Rebello

Bruno e seus amigos ofenderam os torcedores colorados Foto: Reprodução

Torcedor do Fluminense e morador de Niterói, Bruno Vargas Costa, de 40 anos, está recebendo um 'chuva' de ameaças depois de publicar um vídeo em que aparece agredindo verbalmente torcedores do Internacional. As imagens foram produzidas num dos trens da SuperVia, após o empate entre o clube carioca e o gaúcho, ontem, que decretou o rebaixamento do Colorado. Pela atitude, o tricolor deve ser denunciado na Promotoria do Torcedor pela direção do clube do Rio Grande do Sul. A confusão começou na noite de domingo, logo após o término da partida, que aconteceu em Edson Passos, na Baixada Fluminense. O vídeo gravado no trem, onde Bruno e dois amigos xingam e intimidam três torcedores colorados, viralizou e acabou gerando revolta até nos tricolores. Nas redes sociais, o endereço completo, número de telefone e até o CPF de Bruno começou a ser publicado. Entre as muitas mensagens, diversas ameaças e promessas de agressão ao torcedor. Bruno publicou um texto no Facebook pedindo desculpas pelo episódio. “Futebol envolve paixão e reconheço que exagerei nas minhas palavras, e por isso, peço desculpas a todos", escreveu. No Rio Grande do Sul, a diretoria do Internacional comunicou que entrará com uma denúncia contra o torcedor do Fluminense na Promotoria do Torcedor. O Fluminense lançou nota oficial repudiando a ação do torcedor e pedindo desculpas aos colorados.