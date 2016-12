Mattos continua trabalhandopara retornar à ativa em 2017

12/12/2016 às 09:15h Enviado por: Rene Santos

Enquanto a maioria do elenco curte as férias desde o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, há 15 dias, Marcelo Mattos continua trabalhando, em São Januário. Em recuperação de uma cirurgia no joelho desde setembro, o jogador iniciou a fase de transição.



Mattos é um dos últimos atletas a se recuperar de lesão. Sendo assim, o Cruzmaltino começa a pré-temporada, no dia 2 de janeiro, sem pendências de jogadores lesionados. E o local de treinamentos para iniciar o circuito 2017 com o pé direito já está escolhido: Orlando, na Flórida (EUA).

Outros jogadores que ainda não começaram o recesso são: o volante Andrey, o meia Mateus Pet e o atacante Caio Monteiro. Entre os três, o único que também está em fase final de recuperação é o meio-campo, que sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé.

Eliminação - O Vasco encerrou sua participação na Copa RS sub-20 com a derrota para o Palmeiras. O jogo foi realizado no Campo do Sesc, na tarde do último sábado.