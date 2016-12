Uma vaga no fim do túnel

12/12/2016 às 09:10h Enviado por: Rene Santos

Alvinegro marca aos 16 minutos do primeiro tempo e garante classificação na Copa Libertadores Foto: Vitor Silva/ Botafogo

O Glorioso foi para Porto Alegre enfrentar o Grêmio, ontem à tarde, com um objetivo claro: garantir a vaga na Libertadores do próximo ano. E tamanho esforço não demorou muito para ser recompensado. Bruno Silva marcou um ‘golaço’ para o Botafogo e garantiu a classificação na rodada de despedida do Campeonato Brasileiro.



Dentro de campo, o Alvinegro mostrou raça desde o apito inicial. Logo aos três minutos, os cariocas chegaram com perigo num lance com Sassá, que assustou o goleiro Léo.

Mas o auge da partida foi aos 16 minutos, com o meia Bruno Silva. Camilo levantou na área, Emerson Silva ajeitou e sobrou para o meio-campo, que dominou e girou dentro da área para marcar o gol. Ex-Chapecoense, ele retirou a camisa do Bota e exibiu a do clube catarinense que usava por baixo em homenagem às vítimas da tragédia de avião. O Botafogo seguiu buscando o ataque durante o primeiro tempo. Mas pouco antes do apito intermediário, uma discussão rendeu negativamente um vermelho para o Glorioso. Depois de uma entrada forte de Negueba em Victor Luís, os alvinegros Sassá e Aírton discutiram, levaram cartão amarelo, e o volante, como já havia sido punido, acabou expulso. O segundo tempo começou com boa movimentação de ambos os times, mas nenhuma chance de perigo maior agitou o final de partida. Com time reserva, após o título da Copa do Brasil, na última quarta-feira, o Grêmio cresceu em campo, passou a pressionar, tocando bola no campo do rival, mas encontrou dificuldade nos últimos passes.

Resultado - O Botafogo retornará à Libertadores em 2017 ao terminar o Brasileirão na quinta colocação, chegando aos 59 pontos.