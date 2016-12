Tricolor segura placar e rebaixa o Colorado

12/12/2016 às 09:05h Enviado por: Rene Santos

Fluminense sai na frente, Inter empata, mas cai para série B Foto: Nelson Perez / Fluminense

O Clube das Laranjeiras terminou o Campeonato Brasileiro, ontem à tarde, com o peso de mandar um dos mais tradicionais times do país para a série B. O empate em 1 a 1, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, rendeu o rebaixamento inédito para o Internacional. O Tricolor fechou a competição na 13ª colocação, com 50 pontos.



Sem pretensões de uma vaga na Libertadores, o Fluminense começou o duelo morno. Em contrapartida, o Inter não mostrava força para tentar escapar da segundona. O clima lá e cá sem perigo claro permeou até próximo do intervalo. Até que aos 42, Alex derrubou Richarlison na área. Assinalado o pênalti, o próprio atacante foi para a cobrança, mas parou nas mãos de Danilo Fernandes. Se no primeiro tempo não deu, o Tricolor teve que correr atrás do prejuízo no segundo. Aos 27, o meia Douglas mandou no cantinho e abriu o placar do dia. Coube ao meia Gustavo Ferrareis marcar o gol de honra do Colorado, aos 41. Após ganhar a bola na intermediária, ele arriscou de pé esquerdo e surpreendeu o goleiro Marcos Felipe.