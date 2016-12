Time empata, perde vice-liderançapara o Santos e termina em terceiro

12/12/2016 às 09:00h Enviado por: Rene Santos

Flamengo e Atlético-PR fizeram jogo morno e ficam no empate Foto: Gilvan de Souza

A última rodada do Campeonato Brasileiro era importante tanto para o Flamengo quanto para o Atlético-PR. Os dois rubro-negros entraram em campo com objetivos distintos: os cariocas queriam a vice-liderança e os paranaenses, a classificação na Libertadores. Diferente do esperado, a partida terminou empatada sem gols, mas o resultado foi positivo apenas para os donos da casa.



As primeiras bolas perigosas do duelo vieram de jogadas aéreas. O Flamengo assustou com Everton e o Furacão respondeu logo em seguida com André Lima.

Os donos da casa começaram a mandar no jogo a partir dos 20 minutos, mas sem sucesso com finalizações. A mudança de comando do jogo abalou o Flamengo, que parecia esbarrar em si mesmo.

Já na volta dos vestiários, na tentativa de pressionar o Furacão, Zé Ricardo tirou Márcio Araújo e trocou o esquema, tornando-o mais ofensivo com a entrada de Mancuello. Tal alteração, no entanto, não mudou o ritmo dentro de campo.

Resultado - Almejando uma vice-liderança, o Flamengo terminou o Campeonato Brasileiro na terceira posição. O empate sem gols rendeu apenas a chegada à casa dos 71 pontos. Enquanto isso, o Santos bateu o América-MG, na Vila Belmiro, e garantiu a ponta da tabela depois do Verdão. Já o Atlético-PR terminou o campeonato na sexta colocação, com 57 pontos, o que deixou o time na pré-Libertadores do ano que vem.