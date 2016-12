Suspeito é morto por justiceiros em Itaboraí

11/12/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no final da noite de ontem, no bairro Gebara, em Itaboraí.



Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram até o local do crime, na BR-493 (Magé x Manilha), para realizar perícia técnica e constataram que a vítima foi executada com oito tiros de pistolas calibres 380 e nove milímetros, no tórax e na cabeça.

De acordo com as investigações, o rapaz havia acabado de assaltar um posto de combustíveis com seus comparsas, que ocupavam um veículo Fiat Idea prata. Para fugir, ele roubou a motocicleta XRE de um cliente que estava abastecendo. Durante a sua fuga, a vítima foi assassinada por ocupantes de um Honda Civic prata ou branca.

O corpo do jovem - que aparentava ter cerca de 24 anos e vestia bermuda jeans e camisa cinza - foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.