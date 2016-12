Em tom de despedida

11/12/2016 às 08:20h Enviado por: Rene Santos

Alan Patrcik faz jogo de despedida no Fla Foto: GIlvan de Souza ? Flamengo

A dúvida acabou. O técnico Zé Ricardo testou, mudou, mexeu, mas finalmente definiu quem será o substituto de Diego, suspenso, na partida contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, hoje, às 17h, que marca o fim do Campeonato Brasileiro. Alan Patrick entra em campo no lugar do camisa 35.



Zé confirmou a alteração durante treino realizado no campo de grama sintética do Centro de Futebol Zico, na Zona Oeste do Rio, ontem. Durante a semana, ele havia observado outras duas opções para a vaga: Mancuello e Lucas Paquetá.

Alan Patrick se despede do Brasileirão e do Flamengo depois de um ano e meio de empréstimo pelo Shakhtar, da Ucrânia. Em janeiro, ele se reapresenta ao clube ucraniano.

Na zaga, o Flamengo também tem um desfalque: Rafael Vaz, que está em tratamento de luxação no ombro. Neste caso, Zé optou pela entrada de Juan e deixar Donatti como opção no banco.

Portanto, o Rubro-Negro deve entrar em campo, hoje, com a seguinte escalação: Alex Muralha, Pará, Rever, Juan, Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Alan Patrick; Gabriel, Éverton e Guerrero.

Mercado - Com a competição acabando, o jeito é estruturar as contas para trazer reforços para a temporada do ano que vem. Os rumores do interesse do Flamengo em mais um jogador peruano continuam.

O primeiro alvo teria sido Farfán, mas a diretoria descartou qualquer hipótese de contratação dele. Agora a mira está no lateral Miguel Trauco, do Universitario.