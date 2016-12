Clube está ‘de olho’ no mercado sul-americano

11/12/2016 às 08:15h Enviado por: Rene Santos

De olho na formação para 2017, o Cruzmaltino volta sua atenção para jogadores que possam estar disponíveis internacionalmente, além daqueles já especulados no mercado nacional. Um dos nomes que circulam nos bastidores do clube é Leonardo Valencia, volante do Palestino, do Chile. Considerado carrasco pelos rubro-negros, o jogador de 25 anos acumula boas participações por clubes do seu país natal e desperta a atenção de equipes brasileiras desde sua atuação na eliminação do Flamengo na Copa Sul-Americana.



Outro nome citado no Vasco é o Michel Estrada, atacante do Macará, do Equador.