Vitória sobre Grêmio pode garantir classificação direta na Libertadores

11/12/2016 às 08:10h Enviado por: Rene Santos

Para ir à próxima Libertadores sem precisar da ajuda de ninguém, o Alvinegro precisa vencer o jogo de hoje, contra o Grêmio, fora de casa. Com o Grêmio já garantido na Libertadores, pelo título da Copa do Brasil conquistado na última quarta, o cenário tem se mostrado melhor para o Botafogo, mas o técnico Jair Ventura não conta com isso e já confirmou a atuação dos principais jogadores à disposição como Carli, Camilo e Sassá.



Dia mais importante do ano para o clube, o Botafogo precisa, hoje, mais do que uma vitória, apagar o pesadelo da última rodada da temporada 2010. Na época, contra o mesmo Grêmio e na mesma cidade, em Porto Alegre, o time precisava vencer para conquistar uma vaga na Libertadores, mas perdeu por 3 a 0. “Era a reta final, fiquei muito triste. Espero que esse ano possa ser diferente. Respeitamos muito o Grêmio”, comentou Jair.

Homenagem - Como os demais clubes do Brasileirão, o Botafogo vai prestar homenagens à Chapecoense, no jogo de hoje, com escudo com laço do luto, nome de jogadores nas costas e a logo #ForçaChape.