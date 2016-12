Recreativo marca dia de treino do Tricolor

11/12/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

A temporada está a um passo de acabar, então nada de pegar pesado. O elenco do Tricolor fez, na manhã de ontem, o último trabalho no CT Pedro Antônio Ribeiro da Silva neste ano. E para relaxar um pouco, o técnico Marcão comandou um recreativo para encerrar a preparação para o jogo contra o Internacional, hoje, às 17h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.



Com 12 jogadores do time já de férias, os atletas que ficaram para esta última semana de trabalho participaram do recreativo. Logo depois dessa atividade, Marcão fez um trabalho de finalização, que teve um golaço de voleio do atacante Pedro.

O Fluminense chega a última rodada do Campeonato Brasileiro com 49 pontos conquistados e ocupando a 12ª posição na tabela.

Chegada - O mercado da bola já trouxe dois nomes para a próxima temporada do Fluminense. E os reforços, inclusive, já tem data marcada para chegar.

O volante Jefferson Orejuela e o apoiador Junior Sornoza vão desembarcar no Rio de Janeiro no dia 3 de janeiro. A dupla passará por exames médicos e, depois, vai assinar contrato.