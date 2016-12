Barcos não empolga diretoria cruzmaltina

10/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Eurico não se animou com a possibilidade de contar com Barcos Foto: Divulgação

O atacante argentino Hernán Barcos teve a sua contratação oferecida ao Cruzmaltino por um grupo de empresários, mas a princípio não interessou. A chegada do jogador não empolgou o presidente Eurico Miranda por conta do histórico recente do jogador, que desde que deixou o futebol brasileiro, com boas passagens por Palmeiras e Grêmio, não rendeu o esperado. Barcos atuou no futebol chinês e depois teve uma passagem apagada pelo Sporting, de Portugal. Emprestado ao Vélez Sarsfield-ARG, acabou amargando a reserva. Outra questão que pesa é sua idade (32 anos). Isso porque existe a necessidade de o elenco ser mais jovem por conta do grande número de atletas veteranos e que devem ficar na “Colina” para 2017.



Além disso, a diretoria do clube carioca ainda aguarda uma posição sobre a possibilidade de contratar Luís Fabiano, que tem propostas de Santos e Ponte Preta. O jogador, inclusive, afirmou que ficou feliz com o interesse de clubes brasileiros, mas não há qualquer negociação concreta em andamento.

O Cruzmaltino está de férias até o dia 2 de janeiro, quando se reapresenta para exames médicos e um período de treinos em São Januário. No dia 15 de janeiro o “Gigante da Colina” irá disputar a Flórida Cup, nos Estados Unidos.