Definido para despedida

10/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O técnico Marcão afirma que só pensa em vencer o Inter na sua última partida na temporada Foto: Divulgação

O técnico Marcão comandou um coletivo na manhã de ontem, no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, e definiu a escalação do Tricolor para o confronto de despedida no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, amanhã, às 17h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, pela última rodada.



O técnico Marcão vai dar uma oportunidade ao jovem zagueiro Nogueira, cria da base e uma das principais apostas do clube. O defensor vai compor dupla com Henrique, já que Gum entrou de férias mais cedo. O treinador não poderá contar com o volante Pierre, que também já saiu de férias, e com o meia Cícero, que cumpre suspensão por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo na partida contra a Ponte Preta. No coletivo que definiu a equipe titular, o time principal ganhou de 4 a 1, de virada, após o jovem Pedro abrir o marcador para os reservas. Gustavo Scarpa e Wellington, cada um duas vezes, marcaram os gols dos titulares. Alguns jogadores que foram contratados e que ainda não renderam o esperado poderão mostrar serviço. É o caso do atacante Henrique Dourado, que chegou com status de substituto de Fred, negociado com o Atlético-MG, e que acabou na reserva.

Sendo assim, o “Time de Guerreiros” deve ir a campo com : Júlio César; Wellington Silva, Nogueira, Henrique e William Matheus; Douglas, Edson e Scarpa; Wellington, Richarlison e Henrique Dourado. Em 12º lugar, o Flu possui 49 pontos.