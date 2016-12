Edson enxerga o elenco motivado contra o Inter

08/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Edson terá nova chance no meio de campo contra o ‘Colorado’ Foto: Divulgação

Na manhã de ontem, o técnico Marcão comandou uma atividade tática no CT Pedro Antônio e aproveitou para observar todas as opções para escalar para a partida diante do Inter-RS, domingo (11), no Giulite Coutinho. Na expectativa de voltar a ser titular, justamente na última partida da temporada e deixar uma boa impressão para 2017, o volante Edson vê o Flu motivado. "Vamos entrar como se fosse uma decisão. Eu venho jogando pouco. Para mim é uma grande oportunidade de mostrar que tenho condições de estar no grupo em 2017. Estou dando meu exemplo, mas vários outros jogadores querem o mesmo. Estamos muito focados nessa partida. Queremos deixar uma boa impressão. A instituição está acima de tudo. O clube precisa de uma resposta imediata", afirmou.



O elenco tricolor volta aos treinos na manhã de hoje, no mesmo local. Com 49 pontos, o Flu ocupa a 12ª colocação.