Ex-jogadores do Fluminense organizam pelada beneficente, em Niterói

07/12/2016 Rennan Rebello

Ex-jogadores do Fluminense relembrarão os velhos tempos no 5 de Julho Foto: Divulgação

Por Rennan Rebello





Os tricolores e apaixonados por futebol poderão matar a saudades de ex-atletas que defenderam o Flu nas décadas de 1980, 1990 e 2000. No próximo sábado (10), acontecerá o "Fluminense faz craques e amigos", no clube Combinado 5 de Julho, no Barreto, a partir das 9h. A entrada é 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Abrigo do Cristo Redentor, em São Gonçalo. "Estamos na terceira edição dessa festa. A ideia surgiu quando eu fui ao aniversário do Silvio Júnior, que foi zagueiro entre 1989 e 93. No futebol, a gente faz muitas amizades. Contudo, devido à rotina, acabamos não nos encontrando como gostaríamos. Então essa é uma maneira que encontramos para jogar bola, bater papo e poder ajudar a quem precisa", comentou Fábio Terra, que jogou no tricolor carioca em 1993.





A partida amistosa será disputada com dois times compostos por ex-jogadores que passaram pelo 'Tricolor das Laranjeiras'. Entre as presenças confirmadas estão o ex-lateral-esquerdo Eduardo (1994), o ex-volante Roberto Brum (1998-2002), os ex-zagueiros Luiz Alberto (2007-09) e o ex-atacante Marco Brito (1997-2001). Os três últimos também jogaram no São Gonçalo Esporte Clube.





No dia do evento, os torcedores além de assistirem ao jogo beneficente poderão conversar e tirar fotos com os "jogadores do passado". "Queremos propiciar ao torcedor uma manhã de lazer e que eles possam levar sua família e matar as saudades, além de curtir um bom futebol", finalizou Fábio.