Elenco alvinegro minimiza efeito da Copa do Brasil e afirma que Grêmio é um adversário difícil

07/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Rodrigo Pimpão deverá substituir, no domingo, o atacante Neilton, suspenso por cartão amarelo Foto: Divulgação

O Glorioso segue se preparando para o jogo diante do Grêmio no próximo domingo (11), às 17h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Uma vitória contra o tricolor gaúcho faz com que o time de General Severiano conquiste automaticamente uma vaga na Copa Libertadores de 2017.

Os jogadores alvinegros - mesmo que a equipe gaúcha vença o “Galo”, hoje à noite, a partida de volta válida pela final da Copa do Brasil e conquiste uma vaga na Libertadores - consideram que o jogo do Brasileirão não será nada fácil. “O Grêmio sempre vai ser um adversário complicado de ser batido em casa, independentemente da situação dele no campeonato, de vir de título ou de derrota. Não podemos esperar nada diferente disso”, explicou o zagueiro Emerson Santos.

Na manhã de ontem, o técnico Jair Ventura comandou uma atividade tática bem diferente em General Severiano, com uma baliza de um lado de campo e duas do lado oposto. A formação da equipe que vai enfrentar o Grêmio ainda não foi definida.

O lateral-direito Alemão, que não estava treinando por conta de uma lesão no tornozelo direito, voltou a trabalhar com o grupo e tem chances de encarar o tricolor gaúcho. Além do ala, o treinador contará ainda com o retorno dos zagueiros Carli e Emerson Silva e do meia Leandrinho, que cumpriram suspensão automática por três cartões amarelos, contra a Ponte Preta há duas semanas. Já o volante Dudu Cearense e o atacante Neilton estão suspensos por terem sido advertidos pelo terceiro cartão amarelo diante da “Macaca”. O segundo, inclusive, teve suas férias antecipadas e seu futuro no clube segue indefinido. O técnico Jair Ventura deverá começar a definir a escalação do time no treino previsto para hoje à tarde, na sede do clube. Com 56 pontos ganhos, o Alvinegro carioca ocupa a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro.

Primeira vez - O atacante Rodrigo Pimpão concedeu entrevista coletiva, ontem à tarde, após o treino, e comentou sobre a chance de disputar pela primeira vez na carreira a Copa Libertadores.

“Para mim, seria uma experiência nova. Vou buscar isso, me doando e me entregando ao máximo. Temos uma semana decisiva para o futuro do Botafogo. Estou focado para que a gente consiga a classificação para a Libertadores”, disse o jogador que marcou apenas três gols no Brasileirão.