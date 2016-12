‘Medalhões’ não devem permanecer na ‘Colina’

07/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Fellype Gabriel está lista dos que serão dispensados pelo clube Foto: Divulgação

A diretoria cruzmaltina segue focada na reformulação do elenco para a próxima temporada. Uma das prioridades para isso é a redução do elenco atual com a liberação dos atletas que não fazem parte dos planos para 2017.



Alguns nomes são “medalhões” que vão reduzir consideravelmente a folha salarial do clube como, por exemplo, o meia paraguaio Julio dos Santos. O jogador, com vínculo até 31 de dezembro, será comunicado oficialmente que o clube não tem interesse na renovação de contrato. Outros que não estão nos planos da diretoria são Fellype Gabriel e Leandrão. O primeiro foi contratado durante o Campeonato Brasileiro e ficou a maior parte do tempo lesionado. Já o segundo interessa ao Boa Vista e deverá retornar à equipe da Região dos Lagos.

Sem definir nomes que interessam ao clube, os dirigentes pretendem aproveitar a saída desses jogadores para poderem contratar bem e qualificar o elenco cruzmaltino, que está de férias até o dia 2 de janeiro, quando se reapresenta em São Januário.