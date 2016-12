Para não melar o negócio

07/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O meia Felipe Melo foi revelado nas categorias de base da Gávea e atualmente defende a Inter-ITA Foto: Divulgação

Após a confirmação de que o volante Felipe Melo estaria integrando uma “barca” de jogadores na Internacionale-ITA, a diretoria rubro-negra está atenta a todo o processo e já iniciou as conversas com o jogador. O clube carioca, no entanto, tem a forte concorrência do São Paulo, que pretende contar com o atleta para a próxima temporada.

Além da confirmação do clube paulista, especula-se que o Cruzeiro e outros clubes do exterior também estejam interessados em Felipe Melo. Porém a vontade do jogador, revelado nas categorias de base do Fla, de voltar a seu clube de origem pode acabar favorecendo aos cariocas.

O próprio presidente rubro-negro, Eduardo Bandeira de Mello, vem mantendo contatos com a Inter que, apesar de não ter interesse no jogador, pretende recuperar parte do investimento. Para contar com Felipe Melo, os italianos pagaram cerca de R$ 40 milhões ao Galatasaray, da Turquia. Felipe Melo, de 33 anos, ficou marcado por integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Naquela ocasião, ele teve a convocação contestada e acabou sendo expulso na derrota de 2 a 1 para a seleção holandesa, nas quartas de final.

Brasileirão - Dentro de campo, o técnico Zé Ricardo comandou na manhã de ontem uma atividade tática no “Ninho do Urubu”. O treinador dividiu o elenco em três grupos que se enfrentaram entre si. Com uma lesão no ombro esquerdo, o zagueiro Rafael Vaz ficou no departamento médico e foi vetado para o último duelo pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, às 17h, contra o Atlético-PR na Arena da Baixada, em Curitiba. Com 70 pontos ganhos, o Fla ocupa a vice-liderança da competição.