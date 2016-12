Nogueira está motivado para jogo com ‘Colorado’

07/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O zagueiro Nogueira é cria das categorias de base em Xerém Foto: Divulgação

Sem chances de conquistar uma vaga para a Libertadores de 2017, o Tricolor não tem mais ambições no Brasileirão e já deu férias antecipadas para 12 jogadores de seu elenco. No entanto, para o domingo, diante do Inter-RS, alguns jogadores estão motivados. Um deles é o zagueiro Nogueira. Pouco aproveitado durante a temporada, o jovem defensor quer aproveitar a partida para mostrar seu potencial para o clube.

“Independentemente de qualquer coisa, temos que entrar nessa partida contra o Internacional com o mesmo foco. Não importa se não temos mais chance de classificação para a Libertadores. É a oportunidade que muitos estavam esperando e comigo não é diferente. Quero mostrar para a torcida e para a comissão técnica o meu potencial”, declarou.

O jogo entre o Tricolor e o Inter está marcado para o próximo domingo (11), às 17h, no Giulite Coutinho. O duelo, que é válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, é crucial para o adversário do Flu, já que pode definir o rebaixamento do “Colorado” para a Segunda Divisão. O elenco volta aos treinos, hoje, no CT da Barra. Com 49 pontos, o Flu ocupa a 12ª colocação no Brasileiro.

Lançamento - Fora dos planos do Tricolor, o atacante Magno Alves lançou sua biografia, ontem à tarde, no salão nobre do clube. O evento - que abriu um futuro incerto do atleta de 40 anos - é também uma volta ao passado. “Magnata” tem 331 jogos pelo Flu e 121 gols. Com total de 432 gols na carreira, Magno Alves é o terceiro maior artilheiro em atividade no mundo, atrás de CR7 com 533 e Messi com 499.