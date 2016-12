Evento mundial de capoeira agitará a Praia de Itacoatiara

06/12/2016 às 16:54h Enviado por: Rennan Rebello

Mestres capoeiristas de diversos países estarão presente no 'Capoeira Mundi' Foto: Divulgação

Dança, luta, cultura e história: a quarta edição do 'Capoeira Mundi', que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), promete reunir todos esses elementos numa celebração que contará com a presença de mestres capoeiristas de diversos estados brasileiros e também de outros países, como Estados Unidos, Itália e Alemanha.









Na sexta-feira, dia 9, um café da manhã, às 9h, reunirá os mestres e convidados no hostel 'Fala', na praia de Itacoatiara, da onde seguirão para o Costão numa roda de capoeira filmada para a produção de um documentário sobre a expressão cultural da arte marcial brasileira. "Vamos fazer a apresentação aberta ao público e esperamos contar com cerca de 200 pessoas. Essa vai ser a última edição do Capoeira Mundi aqui, pois no ano que vem pretendemos levar o evento para Amsterdã, na Holanda", projeta o Mestre Branco, um dos organizadores do Capoeira Mundi.









No sábado, o Clube Regatas, em Icaraí, recebe oficinas e vivências com mestres de todo o Brasil a partir das 10h. A ideia é aproximar os visitantes das caraterísticas da capoeira: musicalidade, relação com a história do Brasil e cultura. Já o Solar do Jambeiro, em São Domingos, receberá o lançamento do CD do Mestre Pretinho, de Belo Horizonte, MG, a partir das 12h.