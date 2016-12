Férias antecipadas no Flu

06/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Alguns jogadores do atual elenco tricolor não estão nos planos da nova diretoria do clube carioca Foto: Divulgação

A diretoria do Tricolor anunciou, no fim de semana, que 12 jogadores tiveram as férias antecipadas. No entanto a ausência de alguns deles do trabalho mesmo antes da última rodada do Campeonato Brasileiro indica que devem acontecer algumas dispensas no elenco para 2017.



Embora não confirme os nomes, alguns saídas são dadas com certa no clube. São os casos de: Rojas, Aquino, Marquinho, Danilinho, Maranhão e Magno Alves. Os cinco primeiros, inclusive, foram contratados duranta a competição deste ano e não vingaram no Tricolor.

Quanto à situação de Magno Alves, de 40 anos, já foi avisado de maneira oficial. O experiente jogador, inclusive, irá lançar a sua biografia no salão nobre das Laranjeiras, hoje à tarde e encerrará sua participação neste retorno ao Tricolor. Ídolo da torcida, o “Magnata” não pretende, porém, se aposentar e negocia com equipes do Nordeste para o próximo ano.

Na sua apresentação oficial, na última sexta-feira, o técnico Abel Braga, que vai dirigir o time em 2017, deixou claro a sua insatisfação com o comportamento do time no Campeonato Brasileiro e avisou que para jogar com ele o atleta terá que “ter alma” para vestir a camisa do clube.

O elenco do Flu volta a treinar hoje, quando o técnico Marcão começará a definir a equipe que enfrentará o Internacional no próximo domingo (11), às 17h, no Giulite Coutinho.

O volante Pierre e o meia Cícero não jogam porque foram advertidos com o terceiro cartão amarelo na derrota de 1 a 0 para o Figueirense, no último dia 4. O primeiro, inclusive, já ganhou férias, mas o segundo segue treinando com o grupo.

Com 49 pontos ganhos, o Fluminense ocupa a 12ª colocação no Brasileiro. Uma vitória tricolor no jogo de domingo decreta o rebaixamento do clube gaúcho.