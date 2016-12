Alemão reaparece em campo e deve jogar contra o Grêmio no domingo

06/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Alemão participou normalmente ontem da atividade física Foto: Divulgação

O Glorioso começou, ontem, em General Severiano, sua semana de treinos visando o confronto de domingo (11) contra o Grêmio, às 17h, na arena da equipe gaúcha. A boa notícia ficou por conta do lateral-direito Alemão, que reapareceu no gramado e treinou com bola.



O ala, que se recupera de lesão no tornozelo direito, correu em volta do gramado, não sentiu nenhum incômodo e tem grandes chances de encarar o tricolor gaúcho na última rodada do Brasileirão. Portanto se Alemão começar a partida como titular, Jair Ventura não irá improvisar Vitor Luís, assim como no último jogo da equipe. A atividade durou cerca de duas horas com a presença de quase todos do elenco. O único desfalque no treino físico foi o lateral Diogo Barbosa. O atleta ficou na academia do clube tratando de uma torção no tornozelo direito sofrida no jogo-treino do último sábado contra a Portuguesa.

Assim, a provável formação da equipe contra o Grêmio será: Sidão, Alemão (Marcinho), Carli, Emerson, Victor Luís; Airton, Lindoso, Bruno Silva (Diogo), Camilo; Pimpão e Sassá. Com 56 pontos somados, o Glorioso ocupa o 6º lugar no Brasileiro.