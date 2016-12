Diretoria deve dispensar jogadores emprestados

06/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Situação de Barbio está sendo analisada pela comissão técnica Foto: Divulgação

A diretoria cruzmaltina ainda não tomou algumas decisões em relação ao futuro do elenco. A única certeza em São Januário, porém, é que a maioria dos atletas emprestados e que se reapresentaram na “Colina” não serão aproveitados. A ideia dos dirigentes é reduzir a folha salarial e sobrar espaço para contratações pontuais.



O volante Sandro Silva, que disputou a Série B do Brasileiro pelo Oeste, o lateral-esquerdo Márcio, que estava no Central-PE, e o atacante Erick Luís, rebaixado com o Joinville para a Série C, já foram avisados oficialmente de que não fazem parte dos planos para 2017.

Já os atacantes Willian Barbio e Renato Kaiser têm suas situações analisadas pela comissão técnica. A dupla tem contrato com o clube até o fim de 2017. Em relação aos demais jogadores do elenco, os casos serão analisados aos poucos por Cristóvão Borges.

A maior parte do elenco ainda interessa ao presidente do clube, Eurico Miranda, que acredita em uma boa base montada apesar do sufoco para garantir a volta à Série A. De férias desde o dia 30 de novembro, o elenco cruzmaltino retorna aos treinos somente no dia 2 de janeiro, quando começa a preparação para a disputa da Flórida Cup, nos Estados Unidos, no dia 15.