Time espera dificuldade diante do Atlético-PR

06/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Willian Arão espera que o Rubro-Negro supere o ‘Furacão’ Foto: Divulgação

O Rubro-Negro espera um duelo bastante complicado no próximo domingo (11), às 17h na Arena da Baixada, contra o Atlético-PR, pois o adversário precisa do resultado para garantir uma vaga na Libertadores 2017 . Além disso, o gramado sintético também é visto como mais um obstáculo a ser superado.

“Sabemos que vai ser um jogo complicado por conta da qualidade do Atlético-PR e também por causa do gramado ser diferente daquele que a gente está acostumado a jogar. Mas temos que fazer o nosso melhor em busca de um resultado positivo. O Flamengo quer terminar o Brasileiro na 2ª colocação e, para isso, precisa superar qualquer obstáculo”, disse Willian Arão.

Para este compromisso, o técnico Zé Ricardo não poderá contar com o zagueiro Rafael Vaz, que está com uma lesão no ombro esquerdo, e com o meia Diego, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Juan deve compor a defesa com Réver, enquanto a vaga no meio segue indefinida.

Com 70 pontos, o Rubro-Negro ocupa a vice-liderança da competição.