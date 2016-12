Até o céu chorou pelos 'Guerreiros de Condá'

04/12/2016 às 07:00h Enviado por: Rennan Rebello

Torcedores lotaram o estádio para se despedir pela última dos jogadores que lhe deram alegrias dentro de campo Foto: Divulgação

Por Rennan Rebello





O dia chuvoso e cinza de 3 de dezembro de 2016 jamais será esquecido no futebol brasileiro. Os 50 corpos dos atletas, convidados, membros da comissão técnica, dirigentes da Chapecoense e jornalistas foram cortejados pela Guarda Fúnebre do Exército até à Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. Para que torcedores e familiares pudessem se despedir dos ‘Guerreiros de Condá’, após quatro dias do desastre aéreo ocorrido na Colômbia. Os corpos dos 21 jornalistas que estavam no voo seguiram para as suas respectivas cidades.





Apesar da forte chuva, o estádio da Chape e seus arredores estavam cheios de pessoas que queriam prestar a última homenagem antes dos sepultamentos. O corpo do centroavante Everton Kempes, 31, nascido em Pernambuco, mas que foi criado em São Gonçalo, foi levado para Porto Alegre após o velório coletivo por decisão de sua esposa, que é gaúcha e vivia com ele e os filhos na cidade. O velório do jogador começou, na noite de ontem, no Crematório Municipal, onde o corpo de Kempes será cremado na manhã de hoje. Dois atletas serão enterrados no Estado do Rio de Janeiro. O atacante Bruno Rangel, 34, que foi o maior artilheiro da história da ‘Chape’, será velado na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes e sepultado no município, de onde era. O também atacante Thiaguinho, 22, será enterrado na cidade de Bom Jardim, onde cresceu, na região serrana.





Jornalistas - O Botafogo abriu as portas da sede de General Severiano, na manhã de ontem, para a realização do velório do repórter Guilherme Marques, 28; o produtor Guilherme Van Der Laars, 43; e o repórter cinematográfico Ari Júnior, 48, todos da TV Globo. Marques, que foi cremado, e Van Der Laars, que foi enterrado no Cemitério São João Batista, no Rio, eram botafoguenses. Ari era goiano e torcedor do Goiás. Seu corpo foi encaminhado ao seu estado natal, onde será enterrado na cidade de Trindade, onde morava, hoje. O repórter da Fox Sports, Victorino Chermont, 43, que era flamenguista, será velado na manhã hoje, a partir das 8h, no salão nobre da Gávea. O jornalista Paulo Julio Clemont, 51, que também trabalhava na Fox, era torcedor do Fluminense e seu velório será realizado nesta manhã, a partir das 11h, nas Laranjeiras.





Saúde – Os três jogadores que sobreviveram à tragédia não correm mais risco de vida. O goleiro Jackson Follman, 24, que teve a perna direita amputada, teve uma evolução positiva de seu estado clínico, mas ainda corre risco de ter que amputar seu pé esquerdo. O lateral-esquerdo Alan Ruschel, 27, já respira sem ajuda dos aparelhos. Já o zagueiro Neto, 31, passa bem e se trata de problemas pulmonares e de ferimentos que teve nas pernas.