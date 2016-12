‘Meninos da Vila’ é campeã

03/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O campeonato foi organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer de São Gonçalo, na Vila Olímpica Foto: Divulgação

A Secretaria de Esportes e Lazer de São Gonçalo (Semel) realizou, essa semana, o primeiro torneio de futebol de duplas da cidade, na Vila Olímpica da Fazenda Colubandê, no bairro de mesmo nome. O torneio teve duração de apenas um dia e, em primeiro lugar, ficou a dupla Meninos da Vila Olímpica, formada por Lucas Santos e Patrick, na frente das equipes Rio de Ouro, Tribobó e Capote.



Além do título, os Meninos da Vila Olímpica conquistaram a artilharia da competição. Lucas Santos terminou com 17 gols marcados.

Nas regras da competição, cada dupla teve o direito de dar cinco chutes a gol, em uma distância de 16 metros. Caso acertasse a trave, o chutador ganhava a chance de bater um pênalti, de sete metros. Se o goleiro adversário desse rebote, era permitido tentar novamente.

O professor que dá nome ao torneio, Marcos Maiato, revelou que, no próximo mês, uma competição semelhante será realizada no mesmo local. “Vamos fazer o fut-4, com quatro jogadores em cada lado. Ainda não definimos a data, mas está entre o dia 7 e 14 de janeiro. Nossa intenção é relembrar as brincadeiras antigas, nas quais os jovens treinavam fundamentos, dribles e se divertiam com o futebol”, explicou Maiato.