'Abelão' é apresentado

03/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Abel Braga reclamou do time do Flu ‘sem cara’ e promete resgatar o bom futebol da equipe Foto: Divulgação

A emoção de ser retornar pela terceira vez como comandante tricolor tomou conta de Abel Braga na tarde de ontem. O treinador, campeão brasileiro em 2012, concedeu uma longa entrevista coletiva nas Laranjeiras e comentou sobre o espírito que a sua equipe terá na próxima temporada. “Abelão” garantiu que será bem diferente da atual.

“Esse clube é diferente. Eu venho buscar algo que o torcedor pretende e gosta de ver. O time do Fluminense, hoje, é um time sem alma. É um time sem cara. O time tem que ter caráter, entrega. Até pouco tempo isso existia. Já fica o aviso: vai ter que ter alma, caráter e uma noção exata do escudo que está no peito e de todos troféus”, ressaltou Abel.

O atual presidente do clube Peter Siemsen e o eleito Pedro Abad acompanharam a apresentação do novo treinador do Flu, que assinou contrato de duas temporadas.

Torcedor declarado do Tricolor, Abel Braga sabe que, apesar do título da Primeira Liga, o time em 2016 não foi muito bem. Além disso, o treinador afirmou que irá participar da formação do plantel.

“Estarei muito próximo do presidente, na formação do elenco. A direção não precisa me prometer reforços. O que mais quero, a fidelidade, eles já me prometeram. A promessa que fiz é de resgatar a imagem de campo. Não importa os nomes”, afirmou Abel Braga.

Dentro de campo, o elenco tricolor volta aos treinos hoje, no CT da Barra, visando duelo contra o Inter-RS, dia 11, às 17h, no estádio Giulite Coutinho.