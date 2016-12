Elenco encerra semana de atividades no ‘Ninho’

03/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os jogadores do Fla participaram de uma atividade técnica Foto: Divulgação

O elenco rubro-negro encerrou os treinos desta semana com uma atividade ontem à tarde, no "Ninho do Urubu". O grupo realizou mais uma vez uma atividade física na grama sintética do CT para se adaptar ao campo da Arena da Baixada, que tem o mesmo piso. Depois, os atletas participaram de uma atividade técnica, focada na posse de bola.

No treino, o técnico Zé Ricardo dividiu o elenco em três grupos e passou muitas orientações aos atletas em relação ao posicionamento e a movimentação em campo, visando a criação de opções para os companheiros.

Na segunda parte da atividade, o treinador também cobrou precisão nos cruzamentos e chutes de loga distância. Em seguida, os goleiros foram incluídos no treino, promovendo um duelo de ataque contra defesa entre todos os grupos, utilizando apenas metade do gramado. O elenco do Rubro-Negro folga hoje e amanhã e só volta a treinar na próxima segunda-feira. O clube da Gávea encara o Atlético-PR no próximo dia 11, na Arena da Baixada, às 17h, pela última rodada do Brasileirão. Com 70 pontos somados, o Fla ocupa o 2º lugar da competição.



Recuperado - Em fim de contrato com o Fla, o lateral Chiquinho teve alta nesta sexta. Ele estava internado em hospital na Barra da Tijuca para realizar exames por conta de dores abdominais. Emprestado ao clube da Gávea, o jogador tem vínculo com o Fla até o próximo dia 31.