02/12/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Após o acidente aéreo que matou 19 jogadores da Chapecoense, a diretoria do clube decidiu, na tarde de ontem, que não entrará em campo para o confronto com Atlético-MG pela última rodada do Brasileiro.



Segundo o chefe de departamento do clube catarinense, Vitor Hugo, a CBF não manda em nada nesse aspecto, e que não vai ter jogo.

Já a entidade máxima do futebol brasileiro, através do diretor Manoel Flores, declarou que o regulamento não prevê cancelamento da partida, e que por isso seguirá o protocolo para realização da partida, no dia 11, em Chapecó.