Para de adaptar à 'Arena'

02/12/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

O técnico Zé Ricardo comandou atividades física e técnica ontem à tarde, no ‘Ninho do Urubu’ Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

Os jogadores do Fla retomaram às atividades ontem, no “Ninho do Urubu”, visando o confronto contra o Atlético-PR, pela última rodada do Brasileirão, no dia 11, às 17h. A primeira parte da atividade foi em grama sintética para adaptação dos atletas ao campo da Arena da Baixada. Além disso, Zé Ricardo comandou uma atividade tática e começou a esboçar a equipe titular.



No campo anexo, os jogadores fizeram o trabalho de aquecimento no local. O grupo fará diversos trabalhos na grama sintética até o dia do duelo contra o “Furacão” para se acostumar. Após esta atividade, os atletas seguiram para o campo 1 do CT, onde realizaram o treino tático. Na atividade, Zé Ricardo começou a esboçar a equipe que enfrenta o time paranaense. O treinador orientou os jogadores em relação a posicionamento e definiu o esquema de jogo para a partida. Na vice-liderança do Brasileirão, o Rubro-Negro soma 70 pontos.

Florida Cup - Com o adiamento da última rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro pode ficar de fora da Florida Cup, nos Estados Unidos. Por lei, o clube é obrigado a dar um mês de férias aos jogadores e como remarcou a sua reapresentação para o dia 12 de janeiro, a data coincide com o início da competição em solo americano. “Estamos conversando, mas não vejo saída. Não teríamos como compensar esses dias de férias dos jogadores, e o calendário está todo comprometido”, explicou o diretor geral do Flamengo, Fred Luz. Com isso, a tendência é que o elenco rubro-negro faça sua pré-temporada no “Ninho do Urubu”. O CT em Vargem Grande, inclusive, terá novas instalações inauguradas no dia 13 de dezembro.