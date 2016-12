Eurico diz que Cristóvãofica até fim do mandato

02/12/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Cristóvão Borges foi apresentado ontem à tarde, na ‘Colina’ Foto: Paulo Fernandes / Vasco

Na coletiva de apresentação do técnico Cristóvão Borges, ontem à tarde, em São Januário, o presidente cruzmaltino Eurico Miranda explicou o motivo de ter escolhido a volta do treinador ao clube carioca. O presidente disse que a decisão foi uma escolha pessoal e que Cristóvão ficará até o fim de seu mandato.



“Ele será treinador do Vasco pelo tempo que ele quiser. Enquanto eu estiver aqui, ele estará. O Vasco faz tudo dentro da legalidade. Quem trata comigo, tratou. Ele não assinou contrato”, afirmou o mandatário. De férias oficialmente desde a tarde de terça-feira, o elenco cruzmaltino se reapresenta no dia 2 de janeiro, quando começa a pré-temporada em Pinheiral, no Sul Fluminense.