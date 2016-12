Atletas elogiam escolha do novo técnico do time

02/12/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Após a confirmação de Abel Braga como novo comandante do Tricolor, boa parte do clube vê com bons olhos a chegada do experiente treinador. Com duas passagens pelas Laranjeiras e um currículo vitorioso, “Abelão” trabalhou com alguns jogadores do atual elenco do Flu, e a relação entre eles é muito boa.



O atacante Henrique Dourado não está entre os atletas que participou do último trabalho de Abel Braga no Tricolor, entre 2011 e 2013, mas já ouviu falar muito bem do treinador que comandou o Flu na conquista do Brasileirão em 2012.

“É um nome de peso, treinador com passagens vitoriosas. As informações são boas, todos os jogadores falam bem dele. O nosso ano não foi bom, a gente não queria que fosse assim. Vamos planejar 2017 para conquistar grande coisas, mas temos de esperar o anúncio para ver se vai ser mesmo o Abel”, declarou Dourado. Abel Braga chega para ocupar o cargo de técnico que está vazio desde a saída de Levir Culpi no dia 6 de novembro. Atualmente, o auxiliar -técnico interino Marcão está comandando a equipe. A expectativa é de que “Abelão” se apresente nas Laranjeiras na próxima segunda-feira (5). Dentro de campo, o elenco tricolor volta aos treinos, hoje à tarde, no CT da Barra. O próximo compromisso do Flu será no dia 11, contra o Internacional, às 17h, no estádio Giulite Coutinho. Com 49 pontos, o Flu está em 12º lugar no Campeonato Brasileiro.