Elenco retoma atividades visando confronto contra o Grêmio no Sul

02/12/2016 às 11:00h Enviado por: Rene Santos

Jair Ventura poderá contar com retorno de jogadores importantes Foto: Vitor Silva / SSPress Botafogo

O elenco alvinegro retornou às atividades, ontem à tarde, em General Severiano, após dois dias de folga. Os jogadores realizaram uma atividade com bola, visando o último compromisso no Brasileirão que será no dia 11, contra o Grêmio, às 17h, na arena da equipe gaúcha.



Com o adiamento da última rodada, alguns jogadores lesionados ganharam um prazo maior para recuperação. São os casos do zagueiro Emerson Santos e do lateral Alemão, ambos com dores no tornozelo esquerdo. Segundo o departamento médico, a dupla ficará à disposição do técnico Jair Ventura para o confronto contra o tricolor gaúcho. Já o meia Camilo e o atacante Sassá, ausentes no treino de quarta, treinaram normalmente ontem à tarde e confirmaram presença na última rodada. A dupla, inclusive, deve começar jogando, já que Dudu Cearense e Neilton cumprem suspensão por terem recebido o terceiro cartão amarelo na rodada anterior. A primeira parte da atividade foi técnica. O treinador dividiu o elenco em seis grupos nos quais se enfrentavam para ver quem ficava mais tempo com a bola. Já a segunda parte do treino foi de ataque contra defesa. Na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Glorioso soma 56 pontos. Uma vitória contra os gaúchos, dia 11, na Arena Grêmio, confirma a vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

Otimismo - A diretoria do Glorioso segue otimista na contratação do meia Montillo. O argentino, de 32 anos, ficará livre no fim da temporada após defender o Shandong Luneng, da China. O clube carioca está em contato direto com Sérgio Irigotia, representante do jogador.