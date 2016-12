Abel retorna ao Tricolor

01/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

'Abelão’ conquistou os títulos do Campeonato Carioca de 2005 e o Carioca e o Brasileiro de 2012 Foto: Divulgação

O novo presidente eleito do Flu, Pedro Abad definiu o novo treinador da equipe para próxima temporada: Abel Braga. No inicio da tarde de ontem, o mandatário tricolor confirmou o acordo e a terceira passagem do treinador nas Laranjeiras. O último clube comandando por “Abelão” foi o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, no primeiro semestre deste ano.



A principio, o técnico Roger Machado era tido como prioridade pela nova gestão do clube das Laranjeiras. O ex-treinador do Grêmio, no entanto, está negociando com Atlético-MG. Com isso, Abad buscou outras alternativas. Pessoas mais próximas do mandatário chegaram a sugerir o nome de Cuca. Porém a indefinição no Palmeiras impediu o avanço.

Os detalhes do acordo ainda não foram divulgados, mas é provável que Abel Braga assine por duas temporadas. O elenco tricolor, que retorna aos treinos hoje à tarde, já foi informado que terão um novo comandante na próxima temporada.

“Abelão” retornou recentemente ao Brasil após temporada nos Emirados Árabes. No Tricolor, conquistou o Campeonato Carioca de 2005 e o Carioca e Brasileiro de 2012. Com 217 jogos dirigindo a equipe, teve um aproveitamento de 59%.

Dentro de campo, o Tricolor se prepara para encarar o Internacional no dia 11, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. O jogo é válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Flu ocupa o 12º lugar, com 49 pontos.