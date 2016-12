Diretoria pretende anunciar Montillo nos próximos dias

01/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O meia Montillo teve boas atuações no Santos e no Cruzeiro Foto: Divulgação

A diretoria do Glorioso vem trabalhando cuidadosamente para anunciar em breve a contratação do meia Walter Montillo, que recentemente defendeu o Shahdong Luneng, da China. O argentino, de 32 anos, deseja retornar ao Brasil após passagem por Cruzeiro e Santos.



A decisão concreta, porém, só sairá após a confirmação ou não da conquista da vaga para a Copa Libertadores de 2017. O argentino tem experiência na competição, algo considerado importante neste tipo de torneio. Apesar disso, as bases salariais já foram acertadas, principalmente porque o atleta deseja retornar ao Brasil.

Até o momento, o Alvinegro acertou com dois reforços para a próxima temporada: o goleiro paraguaio Gatito Fernández, que se destacou pelo Figueirense no Brasileirão e o atacante Roger, que estava na Ponte Preta. O Glorioso volta aos treinos hoje e se prepara para encarar o Grêmio, dia 11, às 17h, na Arena gaúcho. Com 56 pontos, o Alvinegro ocupa a 6ª posição na tabela.