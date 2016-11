Guns N´ Roses divulga vídeo tributo à Chapecoense

A banda de rock norte-americana Guns N´Roses se sensibilizou com a tragédia ocorrida com a delegação da Chapecoense na madrugada de ontem e divulgou em sua página oficinal no Facebook , um vídeo tributo com cenas que mostram o escudo do clube catarinense e a cor verde predominante em pontos turísticos no Brasil, como o Cristo Redentor e a Torre Eiffel, em Paris.