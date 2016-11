IAB lamenta acidente aéreo

30/11/2016 às 11:50h Enviado por: Sergio Soares

O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) divulgou nota oficial na manhã de hoje em que manifesta profundo pesar com o trágico acidente aéreo, ocorrido na noite da última segunda-feira (28/11), na Colômbia, que comoveu o mundo, diante da morte de 71 pessoas, dentre as quais quase todo o time de futebol da Chapecoense, a sua comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulantes.





Segundo a direção do IAB, O gesto do Atlético Nacional, clube colombiano com quem a Chapecoense disputaria a final da Copa Sul-Americana, de entregar a taça ao time brasileiro, tem a grandeza equivalente ao tamanho da dor que o mundo está sentindo.





Luto oficial - O governador Luiz Fernando Pezão decretou luto oficial de três dias, no estado, em virtude do acidente aéreo. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje.