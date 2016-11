CBF decreta luto de sete dias

30/11/2016 às 12:30h Enviado por: Samuel Castro

O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, anunciou as medidas tomadas pela entidade Foto: Divulgação

O secretário geral da Confederação Brasileira de Futebol(CBF), Walter Feldman, informou ontem luto oficial de sete dias decretado pela entidade máxima do futebol brasileiro, em função do trágico acidente envolvendo o avião que transportava a delegação da Chapecoense, jornalistas e dirigentes, na madrugada de ontem, na Colômbia. Segundo Feldman, as atividades ligadas ao futebol do país estão suspensas, assim como o duelo de volta pela final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético-MG, que seria hoje, e a rodada final do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (4).

“A CBF, assim que soube da tragédia, decidiu suspender todas as atividades ligadas ao futebol pelo período de uma semana. Portanto, não haverá final da Copa do Brasil nesta quarta e rodada do Brasileirão no próximo domingo. Pedimos a compreensão dos clubes brasileiros e teremos que adiar as férias dos jogadores. Possivelmente é o maior drama de caráter mundial, portanto necessita do apoio e da solidariedade de todos”, disse.



Feldman ainda confirmou que a CBF não vai tomar qualquer decisão imediata sobre o pedido de alguns clubes para a permanência da “Chape” na Série A pelo período de três anos. O secretário-geral da entidade disse que a prioridade neste momento é apoiar as famílias das vítimas do acidente.

Solidariedade - Os clubes afirmam que, apesar dos prejuízos irreparáveis provocados pelo terrível acontecimento, entendem que o momento é de união, apoio e auxílio à Chapecoense. Sendo assim, ofereceram o empréstimo gratuito de atletas para a temporada de 2017. Entre os clubes solidários, estão os quatro grandes de São Paulo: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Por meio de nota oficial, as equipes vão ceder alguns jogadores para o time catarinense disputar a próxima temporada. “Trata-se de gesto mínimo de solidariedade que se encontra ao nosso alcance neste momento, mas dotado do mais sincero objetivo de reconstrução da instituição e de parte do futebol brasileiro que fora perdida”.

Decisão - Adversário da Chapecoense na final da Copa Sul-Americana, o Atlético Nacional emitiu nota oficial no fim da tarde de ontem, solicitando à Conmebol que o título da competição seja entregue à equipe de Chapecó. A Conmebol deverá aceitar o pedido, mas que ainda não há data para a confirmação do título ao clube brasileiro.