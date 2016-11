Canto do Rio homenageia um dos jogadores da ‘Chape’

29/11/2016 às 22:28h Enviado por: Samuel Castro

Kempes, de 34 anos, nasceu em Carpina, Pernambuco Foto:

O Canto do Rio Foot-Ball Club foi um dos clubes brasileiros que prestaram homenagens aos jogadores e integrantes da comissão técnica, vítimas do acidente aéreo sofrido na madrugada de ontem, na Colômbia. Além da nota oficial de pesar em seu site, o clube de Niterói manterá a sua bandeira a meio mastro por sete dias em solidariedade à equipe catarinense.

Entre os vitimados, estava o atacante Everton Kempes, destaque da “Chape” que, segundo a assessoria de imprensa do “Cantusca”, o atleta teve uma passagem pelo alvianil niteroiense. Kempes era pernambucano mas viveu na cidade vizinha, São Gonçalo. A nota oficial do Canto do Rio foi a seguinte:

“O Canto do Rio Foot-ball Club lamenta profundamente a tragédia envolvendo o time de futebol do Chapecoense. Gostaríamos de prestar nossas sinceras condolências, em nome de toda a nossa diretoria, amigos, sócios e funcionários às famílias dos envolvidos no acidente. Deixamos aqui nossa homenagem especial à família do atleta Everton Kempes, que iniciou carreira em 2001 no Canto do Rio. Everton tinha 19 anos quando jogou em nosso time profissional”. (Dayse Alvarenga/Rennan Rebello)