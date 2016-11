Cantor presta solidariedade à Chapecoense

29/11/2016 às 20:38h Enviado por: Rennan Rebello

O cantor e compositor gaúcho Felipe Sandrin, além de ser famoso por suas músicas na região sul do Brasil, também é conhecido por sua paixão pelo Grêmio. Em sua página no Facebook , o músico escreveu um texto de pesar sobre a morte dos jogadores e comissão técnica da Chapecoense. A nota causou grande comoção na rede social, atingindo mais de 65 mil compartilhamentos e ultrapassando a marca de 140 mil curtidas.





Sandrin contou que era amigo de alguns atletas e integrantes da comissão técnica da "Chape". "Eu não consegui dormir, fiquei de prontidão, eu conhecia o zagueiro Tiego que jogou no Grêmio e o Caio Jr. (técnico) que tive contato em 2012. Eu quero prestar minha solidariedade para as pessoas de Chapecó, que eu estive várias vezes e tem uma forte ligação com o futebol gaúcho", disse Felipe em um vídeo postado em sua página.









Leia abaixo a postagem de Felipe, na íntegra.









Quando um avião cai a gente cai junto. Um avião transporta mais do que vidas, transporta sonhos. É o pai que está indo reencontrar os filhos, é a mãe que está indo buscar o sustento de sua família, são pilotos que planejam estar em casa ao jantar e a aeromoça que leva na bagagem o perfume favorito do namorado. Quando cai um avião a gente cai junto, pois quantos de nós viram os sonhos começar dentro de um avião. A viagem tão esperada, a assinatura de um contrato, o encontro com alguém que tanto sonhamos estar junto. Aviões partem rumo a sonhos, e era isso que cabia também neste trágico voo que quase chegou a seu destino. Jogadores que representavam o sonho do menino que quer ser jogador, jogadores que representavam seus familiares, seus torcedores. Quando um avião cai todos nós caímos juntos. Morrem sonhos, morrem encontros que não vão mais ocorrer, nascem saudades que não vão ser vencidas e que dali por diante vão apenas crescer e se tornar um buraco junto a quem nunca chegou. Quando um avião cai a dor é compartilhada, pois todos nós somos torcedores, torcemos para quem amamos, torcemos para logo poder dar o abraço, torcemos, pois ninguém sonha sozinho. Hoje esse humilde time de Santa Catarina tem a maior torcida do mundo, pois quando sonhos despencam do céu a solidariedade é a única camisa que todos vestem, pois essa é a única camisa que nesse momento nos conforta. Fica meu abraço e sincera dor a familiares e torcedores desse triste voo. O Resto é silêncio.