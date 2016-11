Jornalista se emociona com a morte de jogador da Chapecoense que o visitou quando era adolescente em hospital

29/11/2016 às 17:29h Enviado por: Rennan Rebello

O atacante Everton Kempes, visitou Bruno Cadalrt no hospital em 2008 Foto: Divulgação Kempes atuando com a camisa do Caxias do Sul contra o Grêmio Foto: Divulgação Everton Kempes era um dos destaques da Chapecoense na temporada Foto: Divulgação

Por Rennan Rebello





O acidente aéreo ocorrido com jogadores e comissão técnica da Chapecoense, na madrugada de hoje , chocou o mundo. Na serra gaúcha, na cidade de Caxias do Sul, o jornalista Bruno Caldart, 25, da Rádio Caxias, ficou bastante emocionado ao lembrar de um episódio de sua adolescência. Quando ele tinha 18 anos, o atacante Everton Kempes, uma das vítimas fatais do acidente, jogava no Caxias do Sul, seu time de coração. Na época, o radialista estava internado devido a uma enfermidade inflamatória crônica conhecida como Doença de Crohn que atinge o intestino.









O padrinho de Bruno, Edilson Pilati, entrou em contato com a assessoria de imprensa do clube grená e conseguiu um quadro autografado pelos jogadores. O zagueiro Marilia e o centroavante Kempes, este, ídolo de Bruno, compareceram ao hospital e devolveram ao jovem gaúcho o que lhe estava faltando: autoestima. "Aquele foi o momento mais difícil da minha vida, fiquei meses internado. O Kempes atuava pelo Caxias e havia conquistado a Copa Rio Grande do Sul No ano anterior e ficou sabendo do meu estado e prontamente veio me visitar. Esse dia ficou marcado na minha vida, aquela visita me deu ânimo para continuar lutando contra a doença. Eu e meus pais até hoje somos agradecidos", revelou emocionado.









Depois daquele dia, além de torcer para o Caxias, também Bruno virou torcedor da trajetória particular do atacante. "Eu passei a acompanhar a sua carreira, inclusive quando ele jogou no exterior e depois retornou ao Joinville, até chegar a se destacar na 'Chape'. É uma pena que isso tenha acontecido, apesar de eu querer que ele retornasse ao Caxias (atualmente joga a quarta divisão do Campeonato Brasileiro). Eu lamento muito o que tenha acontecido com ele, com os outros jogadores e com os outros jornalistas, meus colegas de profissão. Estou rezando muito por seus familiares", finalizou.