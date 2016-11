Relembre acidentes aéreos envolvendo equipes de futebol

29/11/2016 às 13:55h Enviado por: Rennan Rebello

Relembre outros casos









Na fatídica data de 17 de abril de 1961, o avião que transportava 24 integrantes do clube chileno Green Cross colidiu em uma montanha na Cordilheira dos Andes. Não houve sobreviventes. Em 2015, um grupo de alpinista encontrou destroços da aeronave, 26 anos depois, em 8 de dezembro de 1987.









Ainda na América do Sul, houve outro trágico acidente, quando a equipe peruana Alianza Lima (que revelou o atacante Paolo Guerrero) regressava da cidade de Pucallpa para a capital Lima. A delegação estava no Fokker 27, avião da marinha peruana que tinha sido fretado pelo clube caiu no oceano Pacífico. Na ocasião, 54 pessoas morreram e apenas o piloto sobreviveu.









Na Europa, em 9 de maio de 1949, o avião Fiat G-212 que transportava a equipe do Torino, da Itália, se chocou num paredão atrás da Basílica de Superga, na cidade italiana de Turim. No acidente, 44 pessoas morreram. Quase uma década mais tarde, em 6 de fevereiro de 1958, o avião que vinha de Belgrado transportando os jogadores do Manchester United, da Inglaterra, caiu na cidade alemã de Munique. Dos 44 passageiros, 23 morreram.









Outro desastre aéreo marcante aconteceu no dia 27 de abril de 1993. A aeronave militar, que transportava os jogadores da seleção de futebol da Zâmbia de Port Louis (Ilhas Maurício) para Dacar (Senegal), caiu no mar. Todos morreram.